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Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Aşkale'nin Çayköy mevkiinde seyir halinde olan Fatih Akbulut önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapması sonucu, Hüseyin Uruk idaresindeki Aşkale Özel Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Kaza da otomobil içerisinde Fatih Akbulut ve Serdar Çelik yaralandı.


Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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