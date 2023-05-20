İhlas Haber Ajansı

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Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kayakyolu Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonsa ticari araca çarpıp takla attı. Kazada iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası 112 ekiplerinse yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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