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Erzurum'da trajikomik olay

Erzurum’da bir ??renci konferans i?in gitti?i salonda oturdu?u s?raya s?k??t?.

Erzurum'da bir ??renci konferans i?in gitti?i salonda oturdu?u s?raya s?k??t?. Arkada?lar?n?n ve ?evredekilerin yard?m?yla s?radan ??kar?lamayan ??renci, g?lme krizine girdi.


Erzurum'un Paland?ken il?esinde bulunan Saltukbey Ortaokulunda bor ve nanoteknoloji konferans? i?in konferans salonuna giden ??rencilerden biri, salonda bulunan ikili s?ralar?n aras?na s?k??t?. Konferans bitiminde yerinden kalkamayan ??rencinin yard?m?na ilk olarak arkada?lar? ve ??retmenleri ko?sa da s?radan ??kar?lamayan gen? k?z sinir krizi ge?irerek kahkaha atmaya ba?lad?. T?m ?abalara ra?men s?radan ??kar?lamayan ??rencinin imdad?na, son ?are olarak okul g?revlisi yeti?ti. G?revli, s?ran?n vidalar?n? a?arak ??renciyi s?k??t??? yerden g??l?kle kurtard?. S?k??t??? s?radan ??kan ??renci ise ko?arak salondan uzakla?t?.

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