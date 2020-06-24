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Erzurum'da traktör şarampole uçtu: 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde şarampole uçarak takla atan traktördeki 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde şarampole uçarak takla atan traktördeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçe merkezinden Yeniköy Mahallesi'ne giden M.D yönetimindeki 25 RA 984 plakalı traktör, Güllüdere yol ayrımı mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole kayarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü M.D. ve yanında bulunan Z.D. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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