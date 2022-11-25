Erzurum'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yakalandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik madde arzı ile mücadele çerçevesinde Erzurum'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Kenan Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından şahsa ait yerde yapılan aramalarda, 50.28 gram esrar, 7.69 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 4 adet içerisinde metamfetamin kırıntıları bulunan uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet 9 mm fişek, 8 adet 7.62 mm fişek, 7 adet av tüfeği fişeği, 3 adet bıçak (sallama ve satır) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.