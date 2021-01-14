İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Erzurum Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 13 adet uyuşturucu hap, 20,05 gr kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı (pipe), 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet av tüfeği fişeği ve dijital materyaller ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.