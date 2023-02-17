Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 187 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 190 TL ile 10 ABD doları ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Volkan C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.