Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Yakalanan E.G, R.D, F.A, K.E ve E.S.K isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken M.B.D, E.A ve Ö.F.C isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan ikamet aramalarında; 14.76 gram metamfetamin, 3.4 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 895 TL ele geçirildi.