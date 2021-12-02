Erzurum'da uyuşturucuya geçit yok

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 aylık sürede yapılan çalışmalarda tespit edilen 28 olayda 34 şahsa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak, 19 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından olmak üzere toplam 53 şahsa adli işlem yapıldı, işlem yapılan şahıslardan 11'i tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şehir içinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcıları ile kullanan şahıslara ve Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında 28 olay tespit edildi.

Tespit edilen olaylarda 34 şahsa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak, 19 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarından olmak üzere toplam 53 şahsa adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 11'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bahse konu olaylarda, 160 kilo gram metamfetamin, 198,13 gram metamfetamin, 44 bin 51 adet sentetik hap, 192,2 gram eroin, 44,83 gram esrar, 256,16 gram bonzai, 49,51 gram afyon sakızı ele geçirildi.