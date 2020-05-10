Erzurum'da uzman çavuşun öldürdüğü çiftin 1.5 yıllık evli olduğu ortaya çıktı

Erzurum'da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahsın öldürdüğü bacanağı ve baldızının daha 1.5 yıllık evli oldukları öğrenildi.

Olay, saat 22.10 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuşluktan ihraç edilen M.T. (41), eşiyle gizli aşk yaşadığını düşündüğü bacanağı F.Ö.'nün (27) evinin önüne geldi. Dışarıda bekleyen M.T., bacanağı F.Ö. ve eşi H.Ö.'nün (29) araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti. M.T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını silahla vurarak öldürdü.

Bacanağı ve baldızını öldüren M.T. polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen genç çiftin ise aynı kuaförde çalıştıklarını sırada tanışıp 1.5 yıl önce dünya evine girdiği öğrenildi.