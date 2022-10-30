Erzurum'da ‘Uzundere Karakucak Güreşleri' nefes kesti

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geleneksel olarak düzenlenen ‘Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri' yapıldı.

İlçe merkezindeki Karakucak arenasında yapılan güreşlere Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplamda 180 güreşçi katıldı. Aralarında dünya şampiyonu olan güreşçilerin kıran kırana mücadelesi vatandaşlar yoğun ilgiyle izlendi. Güreşlerde, dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları törenle verildi.

Baş pehlivanlar güreşe başlamadan önce Uzundereli imam Sırrı Özdemir tarafından dua edildi. Uzundere Karakucak güreşlerinde 99 bin lira ile meydan ağası Yüksel Araz Seçildi. Meydan Ağası Araz, “Geleneksel Ata sporumuzu her zaman destekleyeceğiz. Bu güzel ortamı Türkiye'nin çoğu yerinde bulamıyoruz. Bu güzel karakucak güreşlerimizin devam etmesi için elimizden geldiğince destekleyip devam etmesini sağlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile yaşıt etkinliklerin bayram coşkusuyla yapıldığını söyledi. Uluslararası güreş etkinliğine ev sahipliği yapmanın kendilerine onur verdiğini belirten Aktoprak, "Cumhuriyetimizin kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar yapıyoruz. Karakucak güreşleri de bunlardan sadece bir tanesi. Bugünü coşkuyla, bayram tadında geçirmek için uluslararası karakucak güreşlerini düzenledik. Bizler nefes alıp verdikçe, Cumhuriyet var oldukça bugüne yakışır etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ise güreş festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzundere Karakucak güreşlerinde başpehlivan Fatih Yaşarlı oldu. Müsabaka sonunda duygularını paylaşan Yaşarlı, “Çok mutluyum kendi seyircim önünde şampiyon oldum. Herkese çok teşekkür ederim, bütün pehlivanlara da teşekkür ederim” dedi.