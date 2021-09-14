Erzurum'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Erzurum'da yaban keçisi sürücü görüntülendi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan doğa tutkunu fotoğrafçı Taner Sarı, arazide yürüyüş yaptığı esnada sayıları 4'ü bulan yaban keçisi sürüsüne denk geldi. Sarı, yaban keçilerinin zorlu dağ tırmanışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde insanların tırmanmalarının imkansız olduğu dağlık arazide yaban keçilerinin tırmanışları nefes kesti. O anları kaydeden fotoğrafçı Sarı, “İnsanların tırmanmasının zor olduğu yoldan ilerliyorlar. Yavru ise insanların göremeyeceği alanlarda saklanarak ilerliyor. Burayı kendilerine ev edinmişler. Çok güzel manzara” dedi.