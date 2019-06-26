Erzurum'da yangın

Erzurum'da boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü.

Edinile bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Ayazpaşa Mahallesi'nde bulunan boş ir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yandaki evlere de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri çevredeki evleri tahliye ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından boş evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Boş binalar için önlem alınması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Dumanlar önce yükselmeye başladı. Sonrada alevler yükseldi. Kullanılamaz hale geldi. Burası tinerci, balici, her şeyin en çok döndüğü yer. Arka tarafta ki eve sıçramış alevler. Bizim evimiz daha yukarıda. Belki yetişilmeseydi burayı komple sarabilirdi yangın” dedi.

Yangında can kaybı yaşanmazken metruk binada ve yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.