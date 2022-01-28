Erzurum'da yapılan çığ uyarısı sonrası yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor

Erzurum'da dün yapılan çığ uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde şiddetli tipi etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada bölgenin yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapılmıştı. Yetkililer kentin yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Dün Horasan Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında iki kişinin üzerine çığ düşmüş ve kurtarılmayarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Yapılan uyarı sonrası ise sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde tipi etkili olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi düşerken tipi nedeniyle kar birikintilerinin yol uyarı levhalarını kapattığı görüldü.