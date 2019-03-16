Erzurum'da yapılması planlanan ekonomi zirvesi için ön görüşmeler sürüyor

Erzurum'da düzenlemesi planlanan ekonomi zirvesi için 24. Dönem İstanbul Milletvekili, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Tunay, Stratejist Emre Süer ve Genç Türkiye Platform Başkanı M. Ali Karakaş ile Başkan Yardımcısı Yusuf Hacıcaferoğlu Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı: "Zirve, Erzurum Markasına Değer Katacak"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, dünyada yaşanan büyük ticaret savaşının devam ettiğini hatırlatarak ASAM'ın böyle bir düşüncede olmasının kendilerine mutluluk verdiğini, Erzurum'da düzenlenmesi planlanan bu zirvenin küresel ölçekte yaşanan bu ekonomik gelişmeleri yakından takip etme adına oldukça yerinde bir adım olacağını dile getirdi.

Rektör Çomaklı, planlanan bu organizasyonda sanayi, tarım, turizm, bankacılık ve finans, enerji, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan panellerin düzenlenebileceğini, ülkelerarası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının imzalanarak ilişkilerin geniş bir tabana yayılabileceğini aktardı. Erzurum markasına değer katacağını vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, zirveye katılım sağlayanların bu vesile ile yol haritalarını belirleyebileceğini, ilgili sektörlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket ortaklığı yapabilmeleri noktasında ayrıca toplantılar gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Oldukça yerinde bir düşünce ile Erzurum'a ziyaret gerçekleştiren misafirlerine teşekkür eden Rektör Çomaklı, bu ve benzeri tüm projelerin arkasında olduklarını, hayata geçirildiği takdirde gerekli tüm desteği de sonuna kadar vereceklerini belirtti.

Tunay: “Atatürk Üniversitesinin Böyle Bir Organizasyonda Yer Alması Bizim İçin Oldukça Önemli”

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin 20. Yılını kutlayan bir kuruluş olduğunu, bu kapsamda Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ASAM Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Tunay, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında Türkiye'nin en önemli düşünce kuruluşu olarak kendini kabul ettirmiş bir kurum olduklarını söyledi.

Hedeflerinin; ulusal güvenlik kültürünün oluşturulmasına, jeopolitik bilincin geliştirilmesine, kamu ve özel sektörün karar alma süreçlerine katkıda bulunmasına yardım etmek olduğuna dikkat çeken Tunay, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konu hakkındaki düşüncelerinin kendilerini memnun ettiğini, Erzurum ve bölgenin en büyük kurumlarından Atatürk Üniversitesinin böyle bir oluşumda yer almasının kendileri için oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden heyet, en kısa zamanda Erzurum'da düzenlenmesi planlanan ekonomi zirvesi için somut adımların atılacağını kaydetti.

Görüşme; organizasyonda ortak çalışmaların yapılması amacıyla Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Besim Yıldırım, Kariyer Planlama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ensar Ağırman ve İnovatif Düşünce ve Girişimcilik Kulüp Başkanı Meral Oltulu ile fikir alışverişlerinin yapılmasıyla son buldu.