Erzurum'da “Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği” semineri

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi için her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü sebebiyle ‘Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği' konulu seminer düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan seminerde Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yasin Çodur ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Atalay birer sunum gerçekleştirdi.

Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği seminerine Trafikte Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa İzzet Ersoy, Trafik Şube Müdürü Murat Parmaksızoğlu, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Orhan Kaçar, Büyükşehir Belediyesini Temsilen Ali Rıza Aksoy, Şoförler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Şoför Esnafı, Trafik Polis Personelleri, Trafik Jandarma Personelleri ve Erzurum Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Yaya güvenliği, Yaya geçidi, Alt geçitler, Okul geçitleri, Üst geçitler, Işıklı işaret cihazlarının olduğu yerlerin tanımlarını yapan ETÜ Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Çodur, “Yaylar cadde ve sokaklarda yürürken kaldırımların sağ tarafında yürünmesi gerekiyor. Türkiye'de trafik sağdan aktığı için bu sebeple biz de kaldırımların sağında yürümeliyiz. Ülkemizde meydana gelen kazaların istatistik verilere göre sürücülerden kaynaklı hataların ön planda olduğunu görüyoruz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. Maddesinde yapılan değişikliğe göre, ‘Sürücüler, görevli bir kişi veya ışık bulunmayan kavşak giriş çıkışları ile yay ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmünün getirilmesiyle Türkiye'de farkındalık uygulaması yapıldı.” dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılı Yaya öncelikli Trafik yılı olarak ilan edilmesi üzerine, Türkiye genelinde ‘Öncelik hayatın Öncelik yayanın' sloganıyla kampanya başlatılarak yaya gören araçların yavaşlamasının amaçlandığını ancak yapılan değişikliği bir özgürlükmüş gibi algılayıp yolu kontrol etmeden yola atlayan vatandaşların olduğunu söyleyen Çodur, “Yayalar, yay geçitlerinden geçmesi gerekiyor, trafik ışıkları varsa o ışıkların müsaade ettiği süre boyunca karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyor. Yolun herhangi bir bölgesinde, ‘Nasıl olsa kanun çıktı, araçlar duracak, ben sağa sola bakmadan geçiyim' hatasında hiç kimse bulunmasın.” diyerek öğrencileri ve vatandaşları uyardı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Atalay ise Erzurum ilinde yapılması gereken çevre düzenlemeleri, yaya geçidi ve ışıkların düzenlemeleri hakkında önerilerde bulundu.