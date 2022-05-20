Erzurum'da yazın kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği ve Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniliyordu. Erzurum'da da hava sıcaklığı 18 dereceden 1 dereceye kadar düştü.

Erzurum Nenehatun Mahallesi civarında kar yağışını gören vatandaşlar bu anları telefonları ile kaydederken “Mayıs ayının sonuna geldik 20.05.2022 tarihinde Erzurum da kar yağışı etkiliyor oluyor” dediler.