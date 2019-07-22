Erzurum'da yerel yönetimler zirvesi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'na 15 ilden belediye başkanları, İl Başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığındaki toplantıda yerel yönetimlerin önemi ve mevzuat konuları görüşüldü. Oturumlar halinde gerçekleşen bölge toplantısında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Belediyeciliğin önemini anlattı.

Başkan Sekmen, “Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yerel yönetimlere kazandırdığı reformist yaklaşım, vizyoner bakış açısı ve önümüzde açtığı yepyeni ufuklar sayesinde, hamdolsun milletimize hizmet etme imkânı buluyoruz” dedi.

“AK Parti'mizden önceki dönemlerin tamamına göz atılması halinde görülecektir ki; yerel yönetimler asıl hüviyetine AK Parti ile kavuşmuş, bu süreçte proje belediyeciliği sürekli ön plana çıkmış ve yerel yöneticiliğe çok özel bir tarz ve bir o kadar da seçkin bir üslup kazandırılmıştır. Dolayısıyla bu tarzın tarifi ‘AK Belediyeciliktir', bu üslubun adresi ise kuşkusuz ‘AK Partili Belediyeler' olmuştur” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“AK Partili belediyelerde şehir planlamacılığından bölge planlamasına, altyapı mühendisliğinden, üstyapı tanzimine, estetikten kültür, sanat ve spora, tarihi ve kültürel dokudan çevre korumaya varıncaya kadar daha birçok alanda ilklere imza atılmış; kalkınma ve büyüme odaklı bir belediyecilik modeli ortaya koyulmuştur İşte bu model; toprağa ilk kez 1994 yılında İstanbul'da düşen, ardından filizlenerek dal budağa dönüşen bir tohumun eseridir. O eser ki, dünyanın dört bir yanındaki tanımı ve ifadesi ile Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliğidir. Ve o zamandan bu zamana kadar geçen süreçte; yerel yönetimlerde birbiri ardına reformlar hayata geçirilmiştir.”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toplantıda kentte hayata geçen yatırım ve projeleri katılımcılara aktardı. Yoğun ilgi gören sunumda hedeflerini de ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehirlerin altyapısının iyileştirilmesinde çok önemli mesafeler alınmıştır. Vatandaşın aldığı hizmetin niteliği artırılmakla birlikte sosyal belediyecilik alanında bile büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Altyapı, konut üretimi ve ulaştırma projeleri gibi çok büyük çaplı yatırımlar, AK Parti'mizin ve Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlere sunduğu imkânlar ve tanıdığı fırsatlar sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Erzurum'da bizler de yoğun bir gayret ve çaba gösterdik. Halka hizmet etmenin aslında Hakk'a hizmet etmek olduğundan hareketle; halkımız için gecemizi gündüzümüze kattık, koştuk, koşturduk. Erzurum'da geride bıraktığımız 5 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Alt ve üstyapı yatırımlarımız birbirini izledi; şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum'u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık. Yüzlerce su deposu yaptık, binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşedik. İlçelerimizin tamamında altyapı projeleri yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Grup yolları da dâhil olmak üzere kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik. Üstyapı hizmetlerimizi birbirleriyle entegre halde yürüttük. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk.

Erzurum'un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik.”

“AK Belediyecilik bir vizyon ve misyonun da adıdır”

Başkan Sekmen, kentin değişim sürecini şöyle özetledi:

“Son 5 yıl içerisinde 2 bine yakın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 100'den fazla taziye evi açtık. Tarım dedik, hayvancılık dedik. Türkiye'nin kamuya ait en büyük et entegre tesisini Erzurum'da kurduk. İlçelerimizde birbirinden ayrı ve kapsamlı halde canlı hayvan pazarları ve mobil mezbahalar kurduk. Ortadoğu'nun en büyük ve en modern canlı hayvan borsasını ise tamamladık, yakında hizmete açıyoruz. Turizm dedik, ancak bunu sadece kış turizmiyle sınırlı tutmadık. Palandöken Kayak Merkezi'ni dünya vitrinine çıkardık; burada yaptığımız fiziki yatırımlarla Palandöken'i gerçek kimliğine kavuşturduk, halkla buluşturduk. Kongre ve fuar turizmi dedik, Ortadoğu'nun en büyük fuar merkezini yine Erzurum'da inşa ettik. Eğitim dedik, kültür dedik, sanat dedik. Erzurum merkezde ve ilçelerimizde bilgi evleri açtık, kütüphaneler kurduk. Hemen her ilçede konuşlandırdığımız meslek eğitim merkezlerimizle örgün eğitime ESMEK damgasını vurduk. Spor dedik, doğa sporları dedik, futbol dedik Şehrimize tam 20 yüksek irtifa kamp sahası yaptık, 300'ün üzerinde futbol takımını Erzurum'da ağırladık, ağırlamaya da devam ediyoruz. Kış sporlarına itina gösterdik, binlerce çocuğumuza kayak öğrettik; eşsiz coğrafyamızda doğa sporları organizasyonları yaptık, buna uygun altyapı oluşturduk. Şu anda burada sadece bazılarını sıraladığımız bu hizmetler bile Erzurum'a yaptığımız yatırımlar ve verdiğimiz hizmetlerin inanın yarısı bile değil. İnşallah yeni dönemde Erzurum'da hayata geçireceğimiz birbirinden değerli yatırım projeleriyle hemşehrilerimize ‘AK Belediyecilik' ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz.”