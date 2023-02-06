Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Yarıyıl tatilinin ardından kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Araç ve yaya trafiğinde aksamaların yaşandığı Erzurum'da yerel yönetimler cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceği ve yağışların zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Erzurum'un güney kesimleri ile Erzincan çevrelerinde yer yer yoğun sabah saatlerinden itibaren bölgemizin diğer kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Ardahan'da kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve Erzurum, Erzincan Bayburt çevrelerinde fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski olduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.