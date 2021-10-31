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Erzurum'da yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı

Erzurum’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise yollarda mahsur kaldı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 gündür devam eden sağanak yağış zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Erzurum-Çat karayoluna yağan kar sonrası soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise yollarda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinaları ile yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Erzincan çevresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların Ardahan çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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