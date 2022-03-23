Erzurum'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi, onlarca araç yolda kaldı

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolcular olay yerinden itfaiye ve polis araçlarıyla tahliye edildi.

Olay, Erzurum-Pasinler karayolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışının ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen zincirleme kazada araçlar birbirine girdi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrası araçlarda bulunan yolcular itfaiye ve polis araçlarıyla olay yerinden tahliye edildi.

Tipide göz gözü görmezken, Erzurum'a giriş yaptığı sırada yol kenarına uçan araçtaki İranlı turistleri de itfaiye ekipleri kurtardı. Araç içerisinde bulunan hastalar ise polisin yoğun çabasıyla donmaktan kurtarıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafikte oluşan yoğunluk giderilmeye çalışılıyor.