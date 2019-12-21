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Erzurum'da zincirleme trafik kazas?: 1'i a??r 4 yaral?

Erzurum’un A?kale il?esinde meydana gelen zincirleme trafik kazas?nda 1’i a??r 4 ki?i yaraland?.

Erzurum'un A?kale il?esinde meydana gelen zincirleme trafik kazas?nda 1'i a??r 4 ki?i yaraland?.



Kaza, saat 19.45 s?ralar?nda A?kale il?esi ?ayk?y mevkisinde meydana geldi. Al?nan bilgiye g?re, A?kale-Erzurum istikametinde seyir halindeki M.E. idaresindeki 69 AS 508 plakal? otomobil, ayn? istikamette seyreden A.K. y?netimindeki 25 SE 812 plakal? arac?n ?ekti?i Y.P. idaresindeki 27 C 9826 plakal? m?dib?se arkadan ?arpt?. ?arpman?n etsiyle s?r?klenen otomobil ref?jdeki korkuluklara vurarak durabildi. Durumun bildirilmesi ?zerine olay yerine itfaiye, sa?l?k ve g?venlik g??leri sevk edildi. 3 arac?n kar??t??? zincirleme kazada otomobilde s?k??an s?r?c? ve yolcular? A?kale Belediyesi ?tfaiye ekipleri kurtararak sa?l?k personeline teslim etti. Kazada yaralanan 1 a??r olmak ?zere 4 yaral? ?l?e Devlet Hastanesine sevk edildi.



Bir s?re zarf?nda ?ift tarafl? kilitlenen trafik A?kale ?l?e Karayollar? ekiplerinin ?al??mas? sonucu normale d?nd?.

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