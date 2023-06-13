Erzurum'daki ölü bulunan şahısla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kahramanlar köyünde cansız bedeni bulunan A.A. (47) isimli şahsın ölüm sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanlar köyündeki bir kulübede cansız bedeni bulunan A.A.'nın ölümü ile ilgili jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi P.A. ile erkek arkadaşı F.Ö.'yü gözaltına aldı. Erzurum merkezde ikamet eden ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen A.A.'nın kafasında vurulan darbelerle öldürüldüğü ifade edildi. Jandarma ekipleri aldıkları ihbarla cinayet hakkında detaylı soruşturma başlattı. Ayhan Avcı'nın Gürcistan uyruklu eşi P.A. ile ölmeden önce yanlarında bulunan erkek arkadaşı F.Ö. şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.