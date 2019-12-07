Erzurum'dan 11 ayda 25.4 milyonluk ihracat

Erzurum'dan Kasım ayında 2 milyon 428 bin dolar, 2019 yılının 11 aylık bölümünde ise 25 milyon 420 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. İl ihracat değeri sıralamasında bölge illeri içinde 6'ıncı sıradaki yerini korurken, ihracat değeri bölge payı yüzde 3.37 olarak gerçekleşti.

ERZURUM 2019 OCAK - KASIM

2019 yılının 11 aylık sürecinde ilden en fazla değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.3 milyon dolarla mayıs ayı olarak belirlendi. İlden ocak ayında 1.3 milyon, şubat ayında 1.8 milyon, mart ayında 2.2 milyon, nisan ayında 2.4 milyon, mayıs ayında 3.3 milyon, haziran ayında 1.5 milyon, temmuz ayında 2.6 milyon, ağustosta 2.3 milyon, eylülde 2.7 milyon, ekimde 2.5, kasımda 2.4 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

KASIM AYI BÖLGESEL İHRACAT DEĞERLERİ VE ERZURUM

TİM verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analize göre, Kasım 2019 döneminde Erzurum'dan 2.4 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3.1 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 13,4 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 66,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

OCAK - KASIM DÖNEMİ BÖLGESEL İHRACAT DEĞERLERİ VE ERZURUM

Bu yılın Ocak - Kasım ayları bütününde Erzurum'dan 25 milyon 420 bin dolar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 39 milyon 54 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 136 milyon 654 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden 752 milyon 959 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'un Kasım ayı bölge ihracat değeri payı yüzde 3.63 oldu.

ERZURUM'UN BÖLGESEL İHRACAT PAYLARI

Erzurum'un Kasım ayında kaydettiği ihracat değeri KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 76,88, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 18,06, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 3,63; 11 aylık ihracat değeri ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 65,08, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 18,60, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 3,37'lik pay oluşturdu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DOSİAD analizlerine göre Doğu Anadolu Bölgesinden ocak ayında 54,2 milyon, şubat ayında 60,2 milyon, mart ayında 76,3 milyon, nisan ayında 74,1 milyon, mayıs ayında 83,0 milyon, haziran ayında 48,6 milyon, temmuz ayında 74,1 milyon, ağustosta 57,8 milyon, eylülde 80,8 milyon, ekimde 76.8, kasımda 66.7 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DOSİAD analizlerine göre Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinden ocak ayında 10,5 milyon, şubat ayında 11,9 milyon, mart ayında 11,3 milyon, nisan ayında 11,5 milyon, mayıs ayında 14,9 milyon, haziran ayında 9,8 milyon, temmuz ayında 12,5 milyon, ağustosta 10,7 milyon, eylülde 15,6 milyon, ekimde 14,1 milyon, kasımda 13.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

KUDAKA BÖLGESİ

DOSİAD analizlerine göre, KUDAKA İstatistik Bölgesinden ocak ayında 3,5 milyon, şubat ayında 3.8 milyon, mart ayında 3,8 milyon, nisan ayında 4,0 milyon, mayıs ayında 4,7 milyon, haziran ayında 2,4 milyon, temmuz ayında 3,2 milyon, ağustosta 2,7 milyon, eylülde 3,7 milyon, ekimde 3,7 milyon, kasımda 3.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EKİM AYI İHRACAT DEĞERİ BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kasım ayı ve ocak - kasım ayları kapsamında ihracat değeri yüksekliği bakımından 6'ıncı sırada yer aldı. Kasım ayında Malatya'dan 32,8 milyon, Elazığ'dan 14.3 milyon, Iğdır'dan 7.3 milyon, Van'dan 2,7 milyon, Ağrı'dan 2,6 milyon, Erzurum'dan 2.4 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

BÖLGE İLLERİ 10 AYLIK İHRACAT DEĞERİ DAĞILIMI

Bu yılın ocak - kasım ayları kapsamında Malatya'dan 345,8 milyon, Elazığ'dan 198,1 milyon, Iğdır'dan 65,0 milyon, Van'dan 42,8 milyon, Ağrı'dan 30,2 milyon, Erzurum'dan 25,4 milyon, Erzincan'dan 13,2 milyon, Muş'tan 5.6 milyon, Bitlis'ten 5,0 milyon, Ardahan'dan 1.8 milyon, Bingöl'den 987.4 bin, Kars'tan 404.3 bin, Tunceli'den 228,9 bin, Hakkari'den ise 17,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.