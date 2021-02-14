Erzurum'dan 12 ülkeye ihracat

Erzurum'dan Ocak 2021 döneminde 12 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan 5 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 5 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü.

Erzurum'dan Ocak 2021 döneminde 12 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan 5 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 5 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat Kamerun'a yapılırken, ABD 2, Azerbaycan ise 3'üncü sırayı aldı.

Tim Ocak Ayı Verileri

TİM Ocak ayı iller ülke ihracat performanslarını paylaştı. Erzurum'dan yılın ilk ayında 4 kıtaya ihracat kaydedildi. Ocak ayında ilden Amerika kıtasında ABD, Afrika Kıtasında Kamerun, Mısır ve Senegal, Asya Kıtasında Katar, Irak, Avrupa Kıtasında Azerbaycan, Gürcistan Bulgaristan, Almanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan'a ihracat yapıldı.

5 Ülke İhracatında Artış

Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Katar izledi. Yıllık bazda ihracat değeri artışı Kamerun'la yüzde 4287, Katar'la yüzde 289.7, Rusya Federasyonu ile yüzde 64.1, Bulgaristan ile yüzde 37.3, Azerbaycan'la ise yüzde 33.3 oranında gerçekleşti.

5 Ülke İhracatında Düşüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre; Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 5 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi. Yıllık bazda düşüş oranları ABD bazında yüzde 11.3, Gürcistan kaydında yüzde 37.8, Almanya ölçeğinde yüzde 72.6, Sırbistan odağında yüzde 80.7, Irak mihverinde yüzde 81.4 oldu.

Ocak Ayı İhracat Değerleri

Ocak 2021'de Erzurum'dan Kamerun'a 1 milyon 250 bin, ABD'ye 451.4 bin, Azerbaycan'a 334.3 bin, Gürcistan'a 218.8 bin, Katar'a 138.3 bin, Irak'a 79.5 bin, Mısır'a 56.5 bin, Bulgaristan'a 46.5 bin, Almanya7ya 38.4 bin, Rusya Federasyonu'na 11.3 bin, Senegal'e 6.1 bin ve Sırbistan'a ise 5.2 bin dolarlık ihracat yapıldı.