Erzurum'dan 443 başvuru, 244 tescil

TÜRK PATENT 2022 yılında marka başvurusu iller sıralanması verilerine göre, 443 başvuru ile 42'inci, tescil edilmiş marka sayısı sıralamasında ise 47 sırayı aldı.

Erzurum'un 2022 yılı marka başvuru sayısının ülke toplamındaki payı yüzde 0,22'lik pay edindi. Erzurum marka başvuru sayısı düzeyinde 2021 yılında 303 başvuruyla 46'ıncı sıradaydı.

Türkiye İller Sıralaması

Türkiye'de 2022 yılında en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Hatay, Sakarya, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Manisa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Malatya, Mardin, Isparta, Ordu, Rize, Sivas, Elazığ, Kütahya, Düzce, Çorum, Niğde, Yalova, Bolu, Aksaray, Nevşehir, Erzurum, Edirne olarak açıklandı.

Marka Tescili

TÜRK PATENT 2022 yılında marka tescili iller sıralanması verilerine göre, Erzurum 244 marka tescili ile 47'inci sırayı aldı. İlin tescil edilmiş marka sayısının ülke toplamındaki payı ise yüzde 0,17 olarak değerlendirildi. İlden 2021 yılında 228 marka tescil edilmiş, il tescil sıralamasında 39'uncu olmuştu.

Marka Tescili İller Sıralaması

Türkiye'de 2022 yılında en yüksek sayıda marka tescilinin yapıldığı iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Denizli, Mersin, Muğla, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çanakkale, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Kütahya, Isparta, Rize, Düzce, Sivas, Ordu, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Çorum, Bolu, Yalova, Edirne, Kırklareli, Aksaray, Batman, Karaman, Erzurum, Van, Zonguldak, Adıyaman olarak kaydedildi.

Erzurum 2023 Verileri

Erzurum'dan bu yılın ilk iki ayında 45 marka başvurusu yapıldı. İlden Ocak'ta 26, Şubatta ise 19 başvuru kaydedildi. Dönemde KUDAKA İstatistik Bölgesinden 68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 103, Doğu Anadolu Bölgesinden 357 başvuru yapıldı. Erzurum'un bölge toplamındaki payı yüzde 12,60 oldu.