Haziran ayında Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri Mayıs ayına göre yüzde 7.25 oranında artış gösterdi. İlin altı aylık ihracat değeri Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 1,87'lik pay edindi.

Erzurum'dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat

Haziran ayında Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri Mayıs ayına göre yüzde 7.25 oranında artış gösterdi. İlin altı aylık ihracat değeri Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 1,87'lik pay edindi.

Erzurum Verileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Haziran ayı ihracat verilerini paylaştı. Erzurum'dan 2022 Haziran ayı döneminde 1 milyon 952 bin dolar, bu yılın ilk ayında ise 10 milyon 619 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Erzurum bölge illeri Haziran ayı ihracat sıralamasında 7, altı aylık dilimde ise 8'inci sırayı aldı.

Erzurum İlk Altı Aylık Dağılım

2022 yılı Ocak - Haziran ayı arasında Erzurum'dan en yüksek değerde ihracat Haziran ayında yapıldı. Verilere göre ilden ocak ayında 1 milyon 637 bin dolar, Şubat ayında 1 milyon 876 bin dolar, Mart ayında 1 milyon 406 bin dolar, Nisan ayında 1 milyon 925 bin dolar, Mayıs ayında 1 milyon 820 bin dolar, Haziran ayında 1 milyon 952 bin dolarlık ihracat kaydedildi.

Haziran Ayı Bölgesel Dağılım ve Erzurum

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Haziran ayında Erzurum'dan 1 milyon 952 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi İleri toplamında 3 milyon 713 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi İlleri toplamında 16 milyon 518 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 95 milyon 828 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ocak - Haziran Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre Ocak - Haziran döneminde Erzurum'dan 10 milyon 619 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi İleri toplamında 26 milyon 257 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi İlleri toplamında 97 milyon 709 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 565 milyon 644 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Erzurum'un İhracat Değeri Payı

Veriler üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, Ocak - Haziran 2022 döneminde Erzurum'dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi İleri toplamında yüzde 40,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 10,86, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 1,877lik oran oluşturdu.

Bölge İlleri İhracat Değeri Dağılımı

Yılın ilk yarısında Malatya'dan 212 2 milyon, Elazığ'dan 202.7 milyon, Iğdır'dan 48.8 milyon, Hakkari'den 25.3 milyon, Ağrı'dan 19.1 milyon, Van'dan 15.8 milyon, Erzincan'dan 15.6 milyon, Erzurum'dan 10.6 milyon, Bitlis'ten 6.5 milyon, Bingöl'den 4.1 milyon, Ardahan'dan 2.6 milyon, Kars'tan 860.3 bin, Muş'tan 715.9 bin, Tunceli'den 337.7 bin dolarlık ihracat yapıldı.