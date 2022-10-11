Erzurum'dan 9 ayda 41 ülkeye ihracat

Erzurum'dan bu yılın Eylül ayında 13, Ocak-Eylül ayları çerçevesinde ise 2'si Serbest Bölge olmak üzere 41 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 12 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 19 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan Eylül ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Romanya ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Eylül ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan ve Moldova olarak değerlendirildi

İhracat Değeri Artan Ülkeler

Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Avusturya, Romanya, Lübnan, KKTC, Mısır, Bulgaristan, Irak, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Birleşik Krallık ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerinde en fazla yükselişin gerçekleştiği ülkeler Avusturya, Romanya ve Lübnan olarak kaydedildi.

İhracat Değeri Artış Oranları

İhracat değerindeki artış oranı ise Bulgaristan yüzde 213, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzde 472,8, Mısır yüzde 240.7, Irak yüzde 95,3, Almanya yüzde 37,2, Avusturya yüzde 43237, Yunanistan yüzde 35.5, Romanya yüzde 1995, Azerbaycan yüzde 28,8, Lübnan yüzde 882.7, Gürcistan yüsde 7.5, Birleşik Krallık yüzde 3.4olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail, Somalı, Gambiya, Arnavutluk, Fransa, Katar, Macaristan, Malta, Ukrayna, Fas, Sırbistan, Rusya, BAE, İsveç, Kuveyt, Kosova, Kırgızistan, Kamerin ve Suriye ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü Suriye ile yapılan ihracatta tespit edildi.

41 Bölgeye İhracat

Erzurum'dan bu yılın 9 aylık döneminde, ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Benin, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi, Fas, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İsrail, İsveç, İsviçre, Kamerun, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Letonya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Nijer, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Somali, Suriye, Ukrayna, Yunanistan'a ihracat gerçekleştirildi.

Eylül'de 15 Ülkeye İhracat

Erzurum'dan Eylül ayında 15 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri Gürcistan 1.3 milyon dolar, Moldova 147.0 bin dolar, Azerbaycan 356,7 bin, Somali 4,14 bin, Katar 2,13 bin, Fransa 2,1 bin, Fas 6,85 bin, BAE 15,6 bin, Almanya 37.3 bin, Ukrayna 36.7 bin, Birleşik Krallık 34.5 bin, Kuveyt 17.3 bin dolar oldu.

Dönemde ülkeler bazında belirlenen ihracat değerleri; Gürcistan 5,8 milyon, Irak 2,5 milyon, Azerbaycan 2,2 milyon, Romanya 2,0 milyon, Bulgaristan 1.2 milyon, Moldova 1.0 milyon, Katar 607,4 bin, Avusturya 421,6 bin, Almanya 241,5 bin, Mısır 192,59 bin, Lübnan 192,05 bin, Somali 318,5 bin, Fransa 183,9 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 108,9 bin, Kırgızistan 104,71 bin, Ukrayna 126,7 bin, Kamerun 52,00 bin, AHL Serbest Bölgesi 38,72 bin, İsrail 38,06 bin, Makedonya 53,0 bin, Birleşik Krallık 53,8 bin, Kosova 15,93 bin, Kuveyt 50,0 bin, İsviçre 13,43 bin, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 11,29 bin, ABD 6,37 bin, Macaristan 3,36 bin, Yunanistan 4.66 bin, Arnavutluk 14.0 bin, Sırbistan 8,24 bin, Malta 17.9 bin, Gambiya 28.87 bin, Özbekistan 60.0 bin, Rusya 142,7, Nijer 10.6, İsveç 8.26, Letonya 3.55 bin, Benin 75.4 bin, Fas 6.8 bin, Suriye 3.6 bin, BAE 1.9, 17.6 bin dolar oldu.

İhracatta Rekor

İhracatta aylık rekor serisi eylülde de devam etti. İhracat ocak-eylül döneminde 188 milyar dolara, son 12 ayda ise 252 milyar dolara ulaştı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 2,9 milyar dolarlık ihracatla eylülde de ilk sıradaki yerini korudu. 2,7 milyar dolarla otomotiv ikinci, 1,9 milyar dolarla hazır giyim üçüncü sırada yer aldı.

İhracat ocak-eylül döneminde 188 milyar dolara, son 12 ayda ise 252 milyar dolara ulaştı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 2,9 milyar dolarlık ihracatla eylülde de ilk sıradaki yerini korudu. 2,7 milyar dolarla otomotiv ikinci, 1,9 milyar dolarla hazır giyim üçüncü sırada yer aldı.