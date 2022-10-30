Erzurum'dan 9 ayda 62.1 milyon dolarlık dış ticaret

Erzurum'da bu yılın Ocak-Eylül ayları çerçevesinde 17 milyon 53 bin dolarlık ihracat, 45 milyon 130 bin dolarlık ithalat olarak toplam 62 milyon 183 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi bağlamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın Ocak - Eylül ayları bağlamında 17 milyon 53 bin dolarlık ihracat, 45 milyon 130 bin dolarlık ithalat olarak toplam 62 milyon 183 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Erzurum İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum'da ihracatın ithalatı karşılama oranı Eylül ayı bazında yüzde 24.89, Ocak - Eylül ayları bütününde ise yüzde 37,8 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Eylül ayı kaydında yüzde 30,63, Ocak - Eylül ayları toplamında ise yüzde 37,78 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım

Verilere göre Erzurum'dan Ocak ayında1 milyon 426 bin, Şubat ayında 1 milyon 727 bin, Mart ayında 1 milyon 343 bin, Nisan ayında 1 milyon 677 bin, Mayıs ayında 1 milyon 806 bin, Haziran ayında 1 milyon 844 bin, Temmuz ayında 1 milyon 318 bin, Ağustos ayında 3 milyon 636 bin, Eylül'de 2 milyon 275 bin dolar olarak toplam 17 milyon 53 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım

Erzurum'dan Ocak ayında 3 milyon 291 bin, Şubat ayında 2 milyon 6 bin, Mart ayında 5 milyon 333 bin, Nisan ayında 4 milyon 536 bin, Mayıs ayında 4 milyon 857 bin, Haziran ayında 5 milyon 621 bin, Temmuz ayında 5 milyon 295 bin, Ağustos ayında 6 milyon 765 bin, Eylül'de 7 milyon 427 bin dolar olarak toplam 45 milyon 130 milyon dolar değerinde ithalat kaydedildi

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum'dan Ocak ayında 4 milyon 717 bin, Şubat ayında 3 milyon 733 bin, Mart ayında 6 milyon 676 bin, Nisan ayında 6 milyon 213 bin, Mayıs ayında 6 milyon 663 bin, Haziran ayında 7 milyon 465 bin, Temmuz ayında 6 milyon 613 bin, Ağustos ayında 10 milyon 401, Eylül'de 9 milyon 702 bin bin dolarlık dış ticaret yapıldı.

Eylül'de İhracat Yüzde 9,2, İthalat Yüzde 38,1 Arttı

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül Döneminde İhracat Yüzde 17, İthalat Yüzde 40,4 Arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,0 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül Ayında Enerji Ürünleri Ve Altın Hariç İhracat Yüzde 4,4, İthalat Yüzde 10,9 Arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Eylül ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan, 20 milyar 779 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,9 artarak 18 milyar 571 milyon dolardan, 20 milyar 602 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,6 artarak 41 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

Dış Ticaret Açığı Eylül Ayında Yüzde 268,1 Arttı

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Eylül ayında yüzde 88,8 iken, 2022 Eylül ayında yüzde 70,2'ye geriledi.

Dış Ticaret Açığı Ocak-Eylül Döneminde Yüzde 156,3 Arttı

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 156,3 artarak 32 milyar 423 milyon dolardan, 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,4'e geriledi.

Eylül ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Eylül Ayında Ara Mallarının Toplam İthalattaki Payı Yüzde 80,3 Oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 80,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,5 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 81,4, sermaye mallarının payı yüzde 10,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,8 oldu.

Eylül Ayında En Fazla İhracat Yapılan Ülke Almanya Oldu

Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 277 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 205 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 147 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 777 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 746 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 885 milyon dolar ile Irak, 9 milyar 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 268 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Eylül ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 6 milyar 226 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 709 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 129 milyon dolar ile İsviçre, 2 milyar 37 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 512 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 48,5'ini oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 44 milyar 638 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 31 milyar 742 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 364 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 807 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 330 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,8 artarken, ithalat yüzde 1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 38,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,6 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Eylül ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,6'dır. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7'dir. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8'dir.

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 73,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,1'dir. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,5 oldu. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Eylül ayında 20 milyar 633 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Eylül ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 20 milyar 633 milyon dolar, ithalat yüzde 35,4 artarak 30 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 248,9 artarak 2 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 555 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Eylül ayında yüzde 87,7 iken, 2022 Eylül ayında yüzde 68,3'e geriledi.

İhracat 2022 Yılı Ocak-Eylül Döneminde 175 Milyar Dolar Oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 175 milyar dolar, ithalat yüzde 37,7 artarak 225 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 142,0 artarak 33 milyar 330 milyon dolardan, 80 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 82,1 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,4'e geriledi.