Erzurum'dan Ankara'ya İstiklali Haykıranlar konseri

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anısına “Erzurum'dan Ankara'ya İstiklali Haykıranlar” adlı konser düzenledi.

TRT Müzik Radyo Programcısı Yavuz Değirmenci'nin sunumuyla başlayan programda, hazırlanan slaytlar eşliğinde türküler söylenerek şiirler okundu. 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen konserde Türk Halk Müziğinin güçlü sesleri Oğuz Aksaç ve Elif Avcı, birbirinden coşkulu kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Osmanlı İmparatorluğunun son günleri ile Milli Mücadeleden yansıyan fotoğraf gösterimleriyle devam eden programda, Erzurum, Ankara, Şanlıurfa, Yozgat ve Selanik yörelerinden Milli Mücadele için yazılmış türküler okundu. Milli Mücadele ruhunun anlatıldığı hikâyelerle devam eden programda, Kars yöresinden Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Paşa için yazılmış “Arş İleri” türküsünü seslendiren sanatçılar ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.