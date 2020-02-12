Erzurum'dan İdlib'e 25 tır yardım

Erzurum'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 25 tır İdlib'e gönderildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının topladıkları yardım kolileri tırlara yüklenerek İdlib'e hareket etti. Yardım kolilerinin içerisinde gıda, giyecek, çocuk bezi ve battaniye gibi temel ihtiyaçları giderecek malzemeler bulunuyor.

Yardım tırlarını uğurlama töreninde açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumlu vatandaşların gönül coğrafyasında ki Müslüman kardeşlerini unutmadığını ifade ederek “ Erzurumlu dadaşlar bu zor hava şartlarında İdlib'e yardım gönderiyorlar. Soğuk bir memleketiz ama gönlümüz geniş. Gönül coğrafyamızda ki şefkate ilgiye muhtaç olan Müslüman kardeşlerimiz unutmuyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan 25 tır alkışlarla İdlib'e doğru hareket etti.