Erzurum'dan ihracat verileri açıklandı

Erzurum'da bu yılın Kasım ayında 3 milyon 256 bin dolar; yılın Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 29 milyon 153 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Kasım ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Kasım ayında 3 milyon 256 bin dolar; yılın Ocak - Kasım ayları kapsamında ise 29 milyon 153 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Kasım ayı kaydında, Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği bazında 5'inci sırada yer aldı.

Erzurum 11 Aylık Süreç

Erzurum'da bu yılın 11 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.6 milyon dolarla Ekim ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında 2.9 milyon, eylülde 3.3 milyon, ekimde 3.6 milyon, kasımda 3.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kasım Ayı Verileri Ve Erzurum

TİM verilerinde; Kasım 2020 döneminde Erzurum'dan 3 milyon 256 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 762 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 15 milyon 573 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 70 milyon 619 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak - Kasım Dönemi Ve Erzurum

Bu yılın Ocak - Kasım aylarını kapsayan 11 aylık bölümünde Erzurum'dan 29 milyon 153 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 47 milyon 84 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 148 milyon 313 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 635 milyon 153 milyon değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum'un Kasım Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Kasım döneminde Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 68,37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 20,9, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 4,61 olarak hesaplandı.

Erzurum'un 11 Aylık Payı

TİM verileri üzerinden DOSİAD analizleri kaydında, bu yılın Ocak - Kasım aylarını içeren 11 aylık kesitte Erzurum'dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 61.91, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 19,65, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 4,58'lik pay oluşturdu.

KUDAKA Bölgesi Verileri

KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın 11 ayı kapsamında en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 5,7 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 4,4 milyon, şubat ayında 4,1 milyon, mart ayında 4,4 milyon, nisan ayında 3,9 milyon, mayıs ayında 2,4 milyon, haziran ayında 3,7 milyon, temmuz ayında 3.9 milyon, ağustos ayında 3.9 milyon, eylül ayında 5.7 milyon, ekim ayında 5.3 milyon, kasımda 4.7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Verileri

Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde Ocak - Kasım ayları arasında en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 17,5 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 13,6 milyon, şubat ayında 13,9 milyon, mart ayında 11,8 milyon, nisan ayında 9,8 milyon, mayıs ayında 9,7 milyon, haziran ayında 15,9 milyon, temmuz ayında 13,6 milyon, ağustos ayında 12,7 milyon, eylül ayında 17.5 milyon, ekim ayında 14.1 milyon, kasımda 15.5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Verileri

Doğu Anadolu Bölgesinde 11 aylık dönemde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 73,9 milyon dolarla ekim ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 63.3 milyon, şubat ayında 57,9 milyon, mart ayında 55,4 milyon, nisan ayında 45,0 milyon, mayıs ayında 34,9 milyon, haziran ayında 57,1 milyon, temmuz ayında 49,3 milyon, ağustos ayında 54,9 milyon, eylül ayında 72.9 milyon, ekim ayında 73.9 milyon, kasım ayında 70.6 dolarlık ihracat yapıldı.

Bölge İlleri Ekim 2020 İhracat Değeri Dağılımı

Bu yılın Kasım ayında Malatya'dan 32,1 milyon, Elazığ'dan 13,4 milyon, Iğdır'dan 7,6 milyon, Van'dan 3,9 milyon, Erzurum'dan 3,2 milyon, Ağrı'dan 2,7 milyon, Hakkari'den 4,2 milyon, Erzincan'dan 1,5 milyon, Bitlis'ten 459,4 bin, Ardahan'dan 327,2 bin, Muş'tan 64,4 bin, Bingöl'den 786,2 bin, Kars'tan 49,3 bin dolarlık ihracat

Bölge İlleri 10 Aylık İhracat Değeri Dağılımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre, yılın Ocak - Kasım ayları bütününde Bölge illeri olan Malatya'dan 271,7 milyon, Elazığ'dan 143,2 milyon, Iğdır'dan 70,7 milyon, Van'dan 39,9 milyon, Erzurum'dan 29,1 milyon, Ağrı'dan 25,9 milyon, Hakkari'den 21,3 milyon, Erzincan'dan 17,9 milyon, Bitlis'ten 3,8 milyon, Ardahan'dan 3,4 milyon, Muş'tan 3,3 milyon, Bingöl'den 3,1 milyon, Kars'tan 1,1 milyon, Tunceli'den 208,1 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.