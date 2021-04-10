Erzurum'dan ihracat yapılan ülke sayısı 28'e yükseldi

Şubat ayında 23 ülkeye ihracatın yapıldığı Erzurum'da Mart ayında yüzde 21,7'lik artış ile 28 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum'dan Mart 2021 döneminde 19, yılın ilk 3 ayında ise 28 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan 8 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 10 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat Kamerun'a yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında ABD, Gürcistan, Azerbaycan ve Suriye izledi.

TİM Mart Ayı Verileri

Erzurum'dan Mart ayında 19, bu yılın Ocak - Mart döneminde ise 28 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden Amerika Kıtasından ABD; Avrupa Kıtasından Gürcistan, Azerbaycan, Fransa, Bulgaristan, Almanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Malta, İsveç, KKTC, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan, Macaristan; Afrika Kıtasından Kamerun, Nijerya, Mısır, Gambiya, Somali, Fas, Senegal; Asya Kıtasından Suriye, Irak, Katar, Kuveyt, İran ve BAE ile ihracat gerçekleştirildi.

8 Ülke İhracatında Artış

Bu yılın ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Katar izledi. 3 aylık bazda ihracat değeri artışı Kamerun'la yüzde 8933, Katar'la yüzde 897,4, Bulgaristan ile yüzde 115,0, Azerbaycan ile yüzde 30,0, ABD ile yüzde 50,7, Nijerya ile yüzde 643, KKTC ile yüzde 60.4, Gürcistan ile yüzde 1.2 oranında gerçekleşti.

10 Ülke İhracatında Düşüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre; 3 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi. 3 aylık ölçekte düşüş oranları Rusya ile yüzde 20.6, Almanya ile yüzde 54.5, Irak ile yüzde 63.3, Sırbistan ile yüzde 65, Yunanistan ile yüzde 68.9, Ukrayna ile yüzde 76, Mısır ile yüzde 76, Mısır ile yüzde 79.5, Fas ile yüzde 90,6, Somali ile yüzde 93.3, Macaristan ile yüzde 98.0 oldu.

3 Aylık İhracat Değeri

TİM verilerine göre, Erzurum'dan bu yılın ilk 3 ayında 28 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Dönemde ABD'ye 2,0 milyon dolar, Kamerun'a ise 2,4 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. 3 ayda Azerbaycan'a 946,7, Gürcistan'a 977,6, Irak'a 242.7, Suriye'ye 520.6, Irak'a 447.8, Kuveyt'e 96.2, Fransa'ya 222.9, Katar'a 354,0, Almanya'ya 69.3, Mısır'a 56.5, Bulgaristan'a 72,9, Ukrayna'ya 53.0, Nijerya'ya 153,8, Malta'ya 37.3, İsveç'e 28.4, Rusya'ya 58,5 KKTC'ye 19.0, Somali'ye 13.6, İran'a 13.0, Fas'a 11.5, BAE'ye 6.7, Senegal'e 6.2, Sırbistan'a 19,9, Gambiya'ya 46, Arnavutluk'a 22.5 ve Yunanistan'a da 3.4 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

TİM Verileri Değerlendirmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıkladı. Mart ayında Türkiye'nin ihracatı, pandemiye rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2'lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İhracat ailesi, ocak-mart döneminde 2020 yılındaki ilk çeyreğe göre yüzde 17,3'lik artışla 50 milyar 23 milyon dolarlık ihracatla da tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı. İhracat ailesi, mart ayı ile beraber son dört ayı üst üste rekorla kapatma başarısı gösterdi. Martta bir önceki yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırdı. 7 sektör ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rekoru kırdı. Yılın ilk çeyreğinde ise, 7 milyar 690 milyon dolarla Otomotiv sektörü birinci, 5 milyar 310 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ikinci, 4 milyar 707 milyon dolarla Hazır giyim sektörü üçüncü oldu. Martta ihracatçılarımız Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Türk ihracatçı, 150 ülkeye ihracatı artırdı. Mart ayında 11 ilimiz; Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, gerçekleştirdi. Martta 74 il ihracatını artırarak önemli bir başarıya imza attı.