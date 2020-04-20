Erzurumlu çiftçi 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir çiftçi, bir ineğini bağışlayarak 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek oldu.

Aşkale'nin Karahasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yakup Artık, beslediği ineği 2 bin 850 liraya satarak 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı. Artık, alıcıdan aldığı parayı İlçe Jandarma komutanlığına teslim etti. İneğini kampanyaya bağışlayan Artık, dayanışma ve birlikteliğin önemli olduğunu, herkesin kendince başlatılan kampanyaya destek sunması gerektiğini söyledi.