Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı

Korona virüsünün tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini artırmasıyla birlikte 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal medyadan binlerce kişinin takip ettiği Erzurumlu fenomen Bilal Tavlak da yaptığı besteyle 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tavlak'ın bestesinde ‘Dede lütfen evde kal, bulaşmasın torununa' sözleri izleyenleri gülümsetti.

Tavlak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.