Erzurumlu Furkan'dan EYOF'da tarihi başarı

Erzurumlu Furkan Akar, Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde yapılan EYOF 2019'da Türkiye'ye 1 bronz, 1 de gümüş madalya kazandırarak önemli bir başarıya imza attı.

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları Festivali (EYOF) 2019'da Türkiye'yi sürat pateninde temsil eden Furkan Akar, bin 500 metrede bronz madalya, 500 metrede ise gümüş madalya kazandı. Türkiye'ye iki madalya birden kazandıran milli sporcu, aynı zamanda EYOF'da tüm branşlarda tek madalyayı sürat pateninde getirmiş oldu.

Akar: "Hedefim olimpiyatlara katılmak"

Antrenörler Anna Lukanova ve yardımcı antrenör Duygu Kan Belir yönetiminde Bosna Hersek'teki EYOF 2019'dan iki madalya ile dönen Akar, sürat patenine ağabeyini izleyerek başladığını ifade ederek, “8 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu spora başlamamı sağlayan kişi eski sürat pateni sporcusu olan abimdi. Onun antrenmanlarını izleyerek bende bu spora başlamaya karar verdim. EYOF'da Türkiye olarak tüm branşlarda madalya alan kişi bendim. EYOF'a gitmeden önce bir madalya hedeflemiştim iki tane aldım. Bu madalyalar Türkiye'ye ait bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi orada temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.

Korucu: "Başarımızı madalya ile taçlandırdık"

Türkiye Sürat Pateni Branş Sorumlusu Naci Korucu ise, “Sporcularımızı en yakından tanıyan kişilerden biriyim dolayısıyla Furkan'ın aldığı başarı tüm Türkiye'yi sevindirdiği gibi Federasyonumuzu da iki kat daha fazla sevindirdi. Kendisini tebrik ediyorum. EYOF'da daha önce ki başaranlardan sonra üzerine bir madalya daha eklememiz ayrı bir sevinç kaynağı. Sürat Pateninde iyi gelişmeler yaptığımızı biliyorduk ama madalya ile taçlandırdığımız için ayrıca mutluyuz” şeklinde konuştu.

Tarihi başarıya imza atan Furkan Akar mart ayında yapılacak Avrupa Kupasında Türkiye'yi Sürat Pateninde temsil edecek.