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Erzurumlu hacılar yurda döndü

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı.

Erzurum'da evlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların karşılanması esnasında duygusal anlar yaşandı.


Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Erzurum Havalimanı'na gelen hacı kafilesini yoğun kalabalık karşıladı.


Dış hatlar geliş terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.


İlk kafile olarak Hacca giden Erzurum hacı adaylarını hac vazifelerini yerine getirdikten sonra yine ilk hacı olarak ailelerine kavuştular.

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