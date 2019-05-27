Erzurumlu Hafız Dünya birincisi

İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Uluslarası Kur'an-ı Kerim Hafızlık yarışmasında Hafızlık dalında Erzurum İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ebubekir Kaçan Dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hafız Ebubekir Kaçan Solakzade Camii İmam Hatibi Hafız Ali Turhan yönetiminde hafızlığını tamamladı.

68 ülkeden 121 hafız 7 ülkeden katılan jürinin huzurunda kıyasıya yatıştılar.

İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde yapılan finalin ardından dereceye girenlere Büyük Çamlıca Camii konferans salonunda tören düzenlendi.

Törende Erzurumlu hafız ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yarışmacılar jüriler ve vatandaşlar katıldı.