Erzurumlu işadamı Rusya'da ödül aldı

Erzurumlu iş adamı Muhammet Çağrı Çiltaş, Rusya'da Bakliyat İhracatında ikinci sırada yer aldı. Erzurumlu İşadamı ödülünü Rusya Federasyonu İhracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı Aleksey Saladov'un elinden aldı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'da faaliyet gösteren Türk şirketi olan Volgatra 2021 yılında Rusya Federasyonu'nun da Tarım Ürünleri İhracatında gösterdiği başarıdan dolayı, Büyük Ölçekli Şirketler kategorisinde Rusya Federasyonu İhracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı Aleksey Saladov'un elinden ödülünü aldı.

Erzurumlu İş adamı Muhammet Çağrı Çiltaş, ‘Bu ödülü almamızda en büyük emeği olan Sayın Hüsamettin Memiş'e, Bashan Bakliyat Yönetim Kurulu üyelerine, tüm iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim' dedi.