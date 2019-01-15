Erzurumlu kaşif ürettiği jeneratörle yüksek elektrik faturasına son verecek

51 yaşındaki Murat Tufanç, 220 volt ve üzeri voltajda elektrik enerjisi verebilen ve enerji ihtiyacı olan her yerde kullanılabilecek mazotsuz çalışabilen jeneratör yaptı. Yaptığı jeneratörün Ar-Ge aşamasında olduğu ve sona doğru geldiğini kaydeden Murat Tufanç, "Bu jeneratör kutu şeklinde her eve, iş yerine kurulabilecek özellikte. Sadece bir kez alınıp kurulacak ve daha sonra hiçbir masrafı olmayacak. Jeneratör çok özel bir şekilde çalışacak, ne mazot ne su yani etki tepkili olmayacak. Şimdi açıklayamayacağım bana özel formülü var. Bu jeneratör bitip onaylandıktan sonra yüksek elektrik faturasına son vereceğim" dedi.

Ar-Ge çalışmasını kısa sürede tamamlayacağını, devlet büyüklerinden de bu konuda destek beklediğini, projesinin bilinmediğini belirten Tufanç, "Bu jeneratör üretime geçtiğinde devletimiz birçok alanda kar elde edecek. Çünkü çok az masrafla çok elektrik üretecek. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekecek" diye konuştu.

Kendi kurduğu atölyede çalışmaya devem eden Tufanç, aynı zamanda model uçak da yaptığını kaydetti.