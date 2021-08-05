Erzurumlu öğrenciler TEKNOFEST finalinde

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan TEKNOFEST' te Özel Bilge Koleji'nin teknoloji takımı finale kaldı.

21-26 Eylül İstanbul'da düzenlenecek olan Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinde Özel Bilge Koleji'nin teknoloji takımı yarışacak. Gece gündüz yılmadan çalışan öğrenciler, finale kalmaya hak kazandı. Bilge Kolejinin başta kurucu müdürü Abdullah Samancı ve öğretmenler tarafından yarışmaya özenle hazırlanan öğrenciler büyük destek gördü.

Finale kalmaya hak kazanan öğrencileriler ise projelerinden şu şekilde bahsettiler:

“İçme ve kullanma suyunun yüksek binalara ve yaşam alanlarına taşınması için su basınçlı bir şekilde pompalanır ve bu süreç içerisinde yüksek miktarda enerji harcanır. Suyun gideri sağlanırken de yer çekiminden faydalanılır. Bu süreç içerisinde enerji harcanmaz ancak enerji de elde edilmez. Yani enerji korunur. Bu projedeki amaç belli bir seviyeye kadar pompalanmış suyun yukarı çıkarken elde ettiği potansiyel enerjisinin bir kısmını aşağıya doğru dökülürken kurtarmak başka bir deyişle enerji tasarrufu sağlamaktır. Sistem herhangi bir musluğa takılabilecek bir aparattan oluşmaktadır. Musluktan gelen su bu aparatın içinden geçerken bir basınç üretir. Bu basınçtan da enerjinin dönüştürülmesi ilkeleri gereği elektrik enerji eldesi sağlanır. Aparatın içinde bir çark bulunur. Gelen basınçlı su bu sistemin içinden geçerek çarkları döndürür ve bu şekilde enerji elde edilmiş olur. Su, çarklardan geçtikten sonra aynı zamanda bir aktif karbon filtresinden de geçer bu sayede su arıtılmış olur. Tasarlanan sistem sürekli su akışı olan çeşmelerde vb. mekanlarda da kullanılabilir. Bu mekanlardaki musluklara takılan sistemlerden elde edilen enerji aydınlatma, sensörler vb. miktarda enerji isteyen sistemler için yeterlidir.''

Özel Bilge Koleji öğrencileri evlerde uygulanabilecek basit bir tasarruf yöntemi geliştirerek bireysel enerji tasarruf ve uygulamalarına odaklı bir proje tasarladılar. Tasarladıkları Microsantral düzeneği ile basınçlı bir şekilde musluktan akan suyun basıncının bir çarkı döndürmesiyle enerji eldesi sağlanacak. Projeyi yapmaktaki en büyük hedeflerinin günlük hayatta aktif olarak kullanılan musluklardan enerji elde edilebileceğini ifade eden öğrenciler, alternatif enerji üretim yöntemleri geliştirilebileceğini söyledi.

Bu projeyle büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.