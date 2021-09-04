Erzurumlu öğrencilere TÜBİTAK yarışmasından 4 ödül

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2021 Yılı 204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali'nde Erzurum'dan 4 proje ödüle layık görüldü. Erzurum, TÜBİTAK'ın her yıl düzenlediği Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finalinde aldığı 4 ödülle bütün iller arasında beşinci sırada yer aldı.

15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen bölge yarışmalarına Erzurum'dan, bölge sergisine 40 proje davet edildi. Öğrenciler bölge yarışmasında 8 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak bölgesinde birinci oldu. Bölge finalinde birinci olan 8 proje ile 1-2 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye finaline katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler ve danışman öğretmenleri 60 ilden, 155 okuldan toplam 314 projenin yarıştığı Türkiye finalinde Erzurum'u başarıyla temsil etti. 2021 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali'nde Hatice Çelik danışmanlığında Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan Söz Kitabı projesi birincilik; Asuman Keskin danışmanlığında 23 Temmuz Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Kilimimi Okudum Heybeme Doldurdum projesi ikincilik; Hülya Kürkçü danışmanlığında Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Küresel Isınma ile Mücadele, Ezilmiş Bazalt Tozlarının Karbondioksit Soğurma Özelliklerinin Araştırılması projesi üçüncülük ve Mustafa Akay danışmanlığında Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan Görme Engelli Bireylere Tarihi Yapıları 3D Modeller ile Tanıtmak projesi teşvik ödülüne layık görüldü.

Erzurum'un TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda elde ettiği başarıları değerlendiren Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hazırladığımız ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde uygulanmaya başladığımız Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) meyvelerini vermeye başladı. Programda yer verdiğimiz “öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak” ana hedefimiz doğrultusunda öğretmen ve öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandıracak birçok faaliyet yürüttük. Öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye, onlara girişimcilik ruhu kazandırmaya ve onları proje temelli düşünmeye yöneltecek çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda öğrencilerimiz kendilerinde var olan kapasiteyi ortaya çıkarma fırsatı yakaladı ve birçok yarışmada ön sıralarda yer aldı. TÜBİTAK yarışmaları da bunun en güzel örneği oldu” ifadelerini kullandı.

Kaygusuz, “ERBAP'ta yer alan ‘öğrencilerimizin öğrenme farklılıklarını ve okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak' amacına ulaşmak için yürüttüğümüz faaliyetlerin olumlu sonuçlarından birini Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonuçlarında da gördük. Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, 23 Temmuz Ortaokulu ve Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi aynı platformda görmek, bizlere amacına ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşattı. Bilimsel düşünme becerilerini kullanan ve bilim üreten öğrenciler yetiştirmek bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Bu başarıda emeği olan çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, özellikle öğretmenlerimizi ve başarılarıyla gözümüzü yaşartan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Erzurum'u eğitimin her alanında marka şehir yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.