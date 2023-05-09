Erzurumlu öğrencilerin zeka oyunlarındaki büyük başarısı

Türkiye Zekâ Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası Bölge Finalleri'nde ilkokul kategorisinde Erzurum büyük bir başarı elde etti.

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek; yardımlaşma ve onlara takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen şampiyonada Erzurum öğrenciler özellikle ilkokul kategorisinde bütün sınıf seviyelerinde ilk üç sırada yer alarak Erzurum'u gururlandırdılar.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz; yaptığı açıklamada 2019 yılından itibaren Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) çerçevesinde öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını sağlamak için binlerce faaliyet düzenlediklerini belirtti ve öğrencilerin Türkiye çapında aldıkları derecelerin de bu çalışmaların ne derece başarıya ulaştığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: “Türkiye Zeka Vakfının düzenlediği, bilim ve sanat merkezleri ile özel okullar dâhil tüm okulların katıldığı “Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, İsmetpaşa İlkokulu ve Özel Bilkent Laboratuvar İlkokulu; 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonasına katılan okullarımızdan Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi 2. 3. ve 4.sınıflarda bölge 1.si, İsmetpaşa İlkokulu 2.sınıflarda bölge 3.sü, 3. sınıflarda bölge 4.sü, 4. sınıflarda da bölge 2.si, Özel Bilkent Laboratuvar İlkokulu 1. sınıflarda bölge 4.sü olarak Türkiye finallerinde yarışacaklar. Bizler öğrencimizin aldığı başarılarla mutlu oluyoruz. Onların aldıkları başarılar diğer öğrencilerimizi de cesaretlendiriyor ve amaçlarına ulaşmalarını sağlıyor.” dedi.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda üçer kişilik takım hâlinde 20 Mayıs 2023 Cumartesi Ankara ODTÜ kampüsünde yapılacak olan Türkiye finallerinde ilimizi ve bölgemizi temsil edecek öğrencileri tebrik eden Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, onları büyük emekle yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine de teşekkür etti.