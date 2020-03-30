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Erzurumlu sanatçı 'evde kalın' çağrısı yaptı

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’ye kadar ulaşan kovid-19 salgını türkülere konu olmaya devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye kadar ulaşan kovid-19 salgını türkülere konu olmaya devam ediyor. Birçok sanatçının bestelerine konu olan korona virüs, Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek'in de kalemine yansıdı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs için yazılan bestelere bir yenisi daha eklendi. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek de bestelediği türkü ile korona virüsüne karşı ‘evde kal' çağrısı yaptı. Söylediği türkü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının dinlenmesini isteyen Şimşek, sağlıklı bir yaşam için evde kal mesajı verdi. Şimşek, virüse karşı alınması gereken tedbirleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.


Şimşek'in korona virüs için bestelediği türkünün mısraları ise şöyle:


Türkiyem ver el ele


Cumhurbaşkanı dinle


Sağlık sıhhatin için


Evden çıkma evde kal


Çıkanı virüs yakar


Adama çelme takar


Evin tadını çıkar


Evden çıkma evde kal


Olmasın fazla hüzün


Yakma ateşin özün


Devletim vermiş izin


Evden çıkma evde kal


Çıkanı virüs yakar


Adama çelme takar


Evin tadını çıkar


Evden çıkma evde kal


Erdal'ın sözüm için


Öz kendi özün için


Güzellik bizim için


Evden çıkma evde kal

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