Erzurumlu sanatçıdan besteli ‘Evde Kal' çağrısı

Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek yaptığı bestesiyle ‘Evde Kal' çağrısında bulundu.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüsü türkülere de konu oldu. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, virüse karşı alınacak önlemleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Şimşek, bestesinde tüm vatandaşlara ‘Evde Kal' çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.