Erzurumlu sporcular Naim'e koştu

22 Kasımda vizyona giren Naim Filmi'ni izleyen TOHM sporcuları ve halterciler duygu dolu anlar yaşadı. Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil de , ‘Cep Herkülü' lakaplı Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmi izleyenler arasında yer aldı.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatının konu edildiği ‘Naim Filmi' vizyona girdi. 22 Kasımdan beri vizyonda olan ‘Naim Filmi' Erzurumlu sporcuların da akınına uğradı.

Türk spor tarihine damga vuran ve tüm Türkiye'ye halteri sevdiren adam olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini alan Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmini Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcuları, halterciler ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları izlemek için sinema salonuna akın etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Şube Müdürlerinden Letif Arslan, Gençlik Spor Başkanı Bülent Tilkidöğen ve TOHM Müdürü Murat Tanas da filmi izleyenler arasında yer aldı.

Gözlerini kırpmadan Naim filmini ilgi ile izleyen sporcular, antrenörler ve GSİM Kurmayları oldukça duygu yüklü anlar yaşadı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun, Bulgar Hükümetinin ülkedeki Türklere uyguladığı zulmü dünyaya duyurmak için Türkiye'ye kaçan ve Olimpiyat Şampiyonu olarak Bulgarların Türklere yaptığı zulmü tüm dünyaya haykıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatı izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Naim Süleymanoğlu'nun dönemin Başbakanı Merhum Turgut Özal tarafından Türkiye'ye getirildiğini ve sonrasında Seul Olimpiyatlarında ülkemiz adına olimpiyat şampiyonluğu kazandırdığını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da soydaşlarımıza yapılan zulmü ve Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan işkenceleri tüm dünyaya duyurmak için yaptığı mücadele ve fedakarlık hakikaten takdire şayan. Naim'in hayat hikayesi çok etkileyici” dedi.

Naim filminde sonra Erzurumlu sporculara seslenen GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “İnşallah ilimizden ve ülkemizden nice Naim Süleymanoğlu yetişir” dedi.