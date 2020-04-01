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Erzurumlu umreciler karantina sonrası memleketlerine döndü

Umreden geldikten sonra Ankara’da karantina altına alınan Erzurumlu umreciler bugün Erzurum’a döndüler.

Umreden geldikten sonra Ankara'da karantina altına alınan Erzurumlu umreciler bugün Erzurum'a döndüler.


Erzurum otobüs terminalinde yakınları tarafından karşılanan umreciler burada sağlık kontrolünden geçirildi.


22 umreciyi taşıyan otobüs terminale geldiği sırada özel ekipler tarafından karşılandı. Sağlık kontrolleri yapılan umreciler daha sonra AFAD ekiplerince evlerine gönderildi.


Erzurum'dan Ağrıya devam edecek 8 umreci için ise terminal binasında kumanya dağıtıldı.


22 kişilik kafilede 12 yolcu Erzurum'a gelirken 2 yolcunu Gümüşhane'ye, 8 yolcunun da Ağrı'ya gideceği öğrenildi.

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