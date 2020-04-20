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Erzurumlu yönetmenin güldüren “Evde kal “isyanı

Erzurumlu tiyatrocu ve yönetmen Emrah Çılgı Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı sürede eşinin verdiği yemeklere isyan etmesi izleyenleri gülümsetti.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda yönetmenlik yapan Emrah Çılgı Korna virüs tedbirleri kapsamında tiyatroların bir süreliğine kapanması üzerine çalışmalarını evinden sürdürüyor. Çılgı, evde kaldığı sürede yaşadıklarını anlattığı video ise izleyenleri bu günlerde bir nebzede olsa gülümsetti. Çılgı eşiyle yaşadığı diyaloğu anlattığı videoda eşinin kendisine kilo almaması için sadece salata yedirdiğini söyleyerek isyan etti.


Bu anları sosyal medyada paylaşan Çılgı'nın, videosu kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlendi.

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