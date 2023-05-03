Erzurumlular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni stat müjdesi bekliyor

5 Mayıs'ta Erzurum'da düzenlenecek olan miting programı için şehre gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlarla birlikte ve müjdeli haber beklentileri de dillendirilmeye başlandı. Erzurumlu araştırmacı-yazar Murat Ertaş yaptığı basın açıklamasıyla Erzurum'a yapılacak yeni stadyumun şehre katacağı değerlerden bahsederken, Cuma günü Erzurum'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Erzurum'a modern bir stadyum müjdesi umut ettiklerini söyledi.

Eski bir sporcu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin yaklaşık kırk ilde seyirci kapasitesi yüksek, modern ve birbirinden özgün mimariye sahip stadyumlar yaptığını hatırlatan araştırmacı-yazar Murat Ertaş, “Bir spor şehri olan, 45 yıldır profesyonel liglerde mücadele etmiş ve şu an TFF 1 Lig'de tüm zorluklara rağmen onurlu mücadelesini sürdüren Erzurumspor'umuzun stadyumu yok. Erzurumspor'un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'na depreme dayanıksız raporu verilmesinden sonra Erzurumspor iki aydır maçlarını İstanbul'da, Rize'de ve farklı şehirlerde taraftarından yoksun oynamaktadır. Biz Erzurumlular ve Erzurumspor taraftarları Cumhurbaşkanımızdan doğunun cazibe merkezi şehrimize 25 bin kişilik modern stadyum müjdesi bekliyoruz. Soğuk hava şartlarına uygun, içinde alışveriş merkezinin, yeme içme mekânlarının, gençlik merkezinin olduğu, bitişiğinde antrenman sahalarının ve sporcu otelinin olduğu stadyum. Yaşam merkezi mahiyetinde bir stadyum.” dedi.

Şehirde iyi bir stadyumun olmasının milli maçların Erzurum'da yapılması anlamına geleceğini vurgulayan Ertaş şöyle konuştu, “Kupa final maçlarının Erzurum'da oynanması bir çok güzel gelişmeyi beraberinde getirir. Erzurum yüksek irtifa kamp merkezine sahip. Yüksek irtifa kamp merkezinin yanında şehrimizin modern stadyuma sahip olması ülkemizdeki ve Avrupa'daki marka takımların Erzurum'da kamp yapması demektir. Stadyuma sadece sportif katma değer olarak bakmıyoruz. Erzurum'a yapılacak modern stadyum Erzurum'un turizmine ve tanıtımına da ciddi katkı sağlayacaktır. Türk cumhuriyetlerinden, Avrupa'dan ve ülkemizden birçok futbol takımının kamp için Erzurum'u tercih edeceklerdir. Şehrin moral değerleri yükselecektir. Türkiye'mizin Kafkaslara ve ön Asya'ya açılan kapısı Erzurum'da Türk Devletler Teşkilatı Futbol Turnuvası yapılabilir. Spor şehri Erzurum bir futbol akademisi merkezi olabilir.”