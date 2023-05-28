Erzurumlular Erdoğan'ın zaferini halaylarla kutladılar

Erzurum'da vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini sokaklara dökülerek meşaleler ve halaylarla kutladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Erzurum'da yaklaşık yüzde 73,55 oranından oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutlamak isteyen vatandaşlar, şehrin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Şehir merkezindeki trafik sonuçların netleşmesiyle birlikte adeta kilitlendi. Meşaleler yakan ve halay çeken vatandaşlar, sürekli olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sloganlar attı.